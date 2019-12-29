На выходных в Украине станет больше осадков.

На Рождество в Украине ожидаются снег и мороз Информатор

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине на выходных и на Рождество. По ее словам, в ближайшее время в стране прогнозируются осадки. Об этом Диденко написала в Facebook.

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“В субботу и воскресенье в Украине станет больше осадков. Страну накроет атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и дождь в западных областях, а вечером еще и на севере“ - отметила Диденко.

5 января осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго - подчеркнул синоптик

Температура воздуха ночью составит -1 и -5 градусов, днем +​​1 и +5 градусов, в Крыму до +5 и +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь

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“На Сочельник и Рождество ожидается небольшой и умеренный мороз и снег. Мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины“ - подытожила Диденко.

На Рождество в Украине ожидаются снег и мороз Наталья Диденко / Facebook

Напомним, в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов.

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