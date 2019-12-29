Новогодние поздравления: О чем говорили Зеленский, Трамп, Лукашенко и Путин
Для Владимира Зеленского его новогоднее поздравление стало первым в статусе президента и вторым по счету. В канун 2019-го он уже поздравлял украинцев с Новым годом в эфире одного из телеканалов, которое показали до обращения действующего на тот момент президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Сегодня.
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Так, в своем 9-минутном обращении президент Зеленский сфокусировался на различиях украинцев и их преодолении. В частности, он отметил, что неважно, в честь кого и как названа улица, главное, чтобы она была освещена и заасфальтирована. При этом Зеленский ничего не сказал об агрессии РФ и напомнил, что за него проголосовало 73% украинцев.
Лукашенко назвал новый 2020 год “годом истины“
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также обратился к своему народу за несколько минут до Нового года, назвав 2020-й “годом истины“. А вот о создании единого с Россией союзного государства не сказал ни слова. Правда, скрытый смысл можно увидеть во фразе: “А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах“.
Путин: стабильность и “деды воевали“
Поздравление президента РФ Владимира Путина перед боем курантов было в два раза короче, чем обращение Зеленского, да и смысла там было куда меньше. Единственное, что можно выделить, – напоминание, что в следующем году Россия “будет отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне“. В остальном Путин рассказывал о “достижениях“ и пообещал, что в Новом году жизнь наладится.
Ким Чен Ын о ядерном разоружении
Лидер КНДР Ким Чен Ын удивил всех новостью о ядерном разоружении, особенно Дональда Трампа, который ядерное разоружение Северной Кореи сделал своей фишкой. Традиционное новогоднее обращение 1 января Ким Чен Ын решил не записывать. Однако по-Северокорейскому ТВ сказали что, “мир увидит новое стратегическое оружие“.
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Трамп раскритиковал Макрона и Меркель
Накануне Нового года, который Дональд Трамп встречал вместе с супругой Меланией в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона за недостаточную помощь Украине. Об этом он говорил, отвечая на вопросы журналистов об импичменте.
Напомним, ранее Милованов заступился за Зеленского из-за новогоднего поздравления
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