Новогодние поздравления: О чем говорили Зеленский, Трамп, Лукашенко и Путин

В новогоднюю ночь президенты стран мира поздравляли свои народы. О чем говорили лидеры, и какие изменения ждут людей в Новом году?

Для Владимира Зеленского его новогоднее поздравление стало первым в статусе президента и вторым по счету. В канун 2019-го он уже поздравлял украинцев с Новым годом в эфире одного из телеканалов, которое показали до обращения действующего на тот момент президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Сегодня.

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Так, в своем 9-минутном обращении президент Зеленский сфокусировался на различиях украинцев и их преодолении. В частности, он отметил, что неважно, в честь кого и как названа улица, главное, чтобы она была освещена и заасфальтирована. При этом Зеленский ничего не сказал об агрессии РФ и напомнил, что за него проголосовало 73% украинцев.

Лукашенко назвал новый 2020 год “годом истины“

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также обратился к своему народу за несколько минут до Нового года, назвав 2020-й “годом истины“. А вот о создании единого с Россией союзного государства не сказал ни слова. Правда, скрытый смысл можно увидеть во фразе: “А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах“.

Путин: стабильность и “деды воевали“

Поздравление президента РФ Владимира Путина перед боем курантов было в два раза короче, чем обращение Зеленского, да и смысла там было куда меньше. Единственное, что можно выделить, – напоминание, что в следующем году Россия “будет отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне“. В остальном Путин рассказывал о “достижениях“ и пообещал, что в Новом году жизнь наладится.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина https://t.me

Ким Чен Ын о ядерном разоружении

Лидер КНДР Ким Чен Ын удивил всех новостью о ядерном разоружении, особенно Дональда Трампа, который ядерное разоружение Северной Кореи сделал своей фишкой. Традиционное новогоднее обращение 1 января Ким Чен Ын решил не записывать. Однако по-Северокорейскому ТВ сказали что, “мир увидит новое стратегическое оружие“.

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Трамп раскритиковал Макрона и Меркель

Накануне Нового года, который Дональд Трамп встречал вместе с супругой Меланией в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона за недостаточную помощь Украине. Об этом он говорил, отвечая на вопросы журналистов об импичменте.

Новогоднее обращение президента США Дональда Трампа Скриншот

Напомним, ранее Милованов заступился за Зеленского из-за новогоднего поздравления

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