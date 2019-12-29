Мендель назвала три профессиональных правила

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своей карьере.

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Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что самым важным задание работников коммуникационной сферы является изменение имиджа страны.

Об этом Мендель заявила на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день для нас, коммуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин, чтоб чувствовать себя победителями. Ведь мы такими и есть, - написала Мендель.

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Она также написала, что сегодня ровно 7 месяцев с того времени, как она начала работать пресс-секретарем президента. В этом месяце исполнится три года с того времени, как Мендель начала работать в сфере коммуникаций.

Также пресс-секретарь Зеленского поделилась трема правилами, которые выработала за это время.

Первым правилом Мендель считает то, что месседж без контекста не имеет значения. Месседжи, которые хотел донести спикер бесполезны, пока он не создаст контекста для интервьюеров, все сказанное им может быть поставлено в контекст понимания ситуации интервьюерами.

Второе правило - не надо оправдываться.

В каждой ситуации должен быть четко взвешенн предел: где заканчивается объяснение позиции, а начинается оправдание. Оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер якобы уже признает вину за собой. Поэтому месседж позиции должно быть четким, лаконичным, он заводит аудиторию на ваше информационное поле, а не отражает нападение на территории нападающих. Информационные атаки в большинстве абсурдные и нелогичные. Поэтому стоит объяснять, почему они нелогичны, открывая реальность, а не оправдываться. Оправданиями не победить, - написала Мендель.

Третьим правило Мендель является то, что коммуникация никогда не будет действовать без сути.

Если нет идеи, лидера, события, не будет и качественной коммуникации. Не беритесь коммуницировать хлам. Это нивелирует идею и качественных коммуникаций и высокого, и смысла жизни. Коммуникация хлама или пустоты - это обман. А никто из нас не хочет посвятить жизнь обману, - убеждена она.

К слову, пресс-секретарь главы государства отметила среди достижений прошлого года первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с его фото. По ее словам, это заслуга не пресс-службы, а самого Зеленского.

Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020, - считает Мендель.

Напомним, Мендель в ярком наряде показала елки Зеленского. Юлия Мендель показали елки в Офисе президента.

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