Драка Геруса и Ляшко: Прокуратура закончила досудебное следствие

После того, как фигуранты дела ознакомятся с собранными материалами, его рассмотрением займется суд.

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Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером “Радикальной партии“, бывшим народным депутатом Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции “Слуга народа“ Андреем Герусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства, – говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от “Слуги народа“ Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил нардепа от “Слуги народа“ в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.

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