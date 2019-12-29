Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Драка Геруса и Ляшко: Прокуратура закончила досудебное следствие

Комментариев: 0
После того, как фигуранты дела ознакомятся с собранными материалами, его рассмотрением займется суд.
Прокуратура закончила досудебное следствие против Ляшко
Прокуратура закончила досудебное следствие против Ляшко
Фейсбук Олега Ляшко

Читай также: Драка с Герусом: Ляшко отказался давать показания в прокуратуре

Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером “Радикальной партии“, бывшим народным депутатом Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции “Слуга народа“ Андреем Герусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства, – говорится в сообщении.

Читай также: Избиение Геруса: Появился новый подозреваемый

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от “Слуги народа“ Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил нардепа от “Слуги народа“ в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: нардеп, Герус, Ляшко, прокуратура, суд, следствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь