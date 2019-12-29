“Там есть трон”: Глава таможни Нефедов показал новый кабинет

Максим Нефедов показал свой личный кабинет.

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Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов показал личный кабинет. По словам самого чиновника, в помещении могло бы поместиться 20 человек, без учета подсобных помещений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новая таможня переезжает на историческую родину - в комплекс зданий на ул. Дегтяревской, - написал Нефедов.

Он также опубликовал фото в формате 360 градусов, чтоб подписчики смогли полностью осмотреть его новый кабинет.

И еще там есть трон, даже не знаю, как иначе этот стул назвать. Ремонты - явно не первоочередная задача, но когда-то надо будет переделать все это в нормальные офисные помещения, - отметил чиновник.

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Напомним, Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе. Ведомство официально заработало 8 декабря.

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