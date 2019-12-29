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Гончарук призвал украинцев звонить и сообщать о нелегальных казино

Комментариев: 2
Премьер-министр Гончарук намерен окончательно побороть нелегальный игорный бизнес в Украине.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
www.facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук намерен окончательно закрыть нелегальные игорные заведения. Об этом он написал на своем Telegram-канале

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“Наше правительство имеет четкую цель - побороть нелегальные “черные“ и “серые“ рынки, которые вредят экономике Украины. Это крайне необходимо для ее роста и развития“, – написал Гончарук.

Так, по сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-му году правоохранители пресекли деятельность 15-ти нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу.

Также Гончарук призвал украинцев активно помогать в закрытии нелегальных игорных заведений.

Премьер-министр добавил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатно. Чтобы сообщить о нелегальное игорное заведение, выберите категорию # 5.

Спасибо всем украинском за ваши обращения! Правительство и в дальнейшем будет реагировать оперативно, - подытожил Гончарук

Скриншот
Скриншот
https://t.me/PMHoncharuk

Напомним, ранее Кабмин создаст платформу, которая поможет инвалидам искать работу

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Теги: Гончарук, Игорный бизнес, Украина
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Комментариев (2)
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кадобр    03.01.2020, 15:33
Оценка:  0
кадобр
А при каком правителе в Союзе вы же все осуждали стукачество?))
korvin_ral    03.01.2020, 16:24
Оценка:  0
korvin_ral
А какое здесь стукачество ?
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