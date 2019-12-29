Спасатели спели "противопожарную" колядку

Спасатели вместе с детьми спели колядку о том, как сохранить безопасность и мир в каждом доме.

Спасатели Днепропетровской области спели колядку о правилах противопожарной безопасности. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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В колядке спасатели напомнили о том, что нельзя оставлять детей дома без присмотра. При этом родители должны обязательно рассказать правила противопожарной безопасности.

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