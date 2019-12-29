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Спасатели спели "противопожарную" колядку

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Спасатели вместе с детьми спели колядку о том, как сохранить безопасность и мир в каждом доме.
Спасатели спели "противопожарную" колядку
Спасатели спели "противопожарную" колядку
Скриншот

Спасатели Днепропетровской области спели колядку о правилах противопожарной безопасности. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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В колядке спасатели напомнили о том, что нельзя оставлять детей дома без присмотра. При этом родители должны обязательно рассказать правила противопожарной безопасности. 

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Теги: спасатели, ГСЧС, Колядка
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