Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из залива Днепра в Киеве достали тело мужчины

Комментариев: 0
Спасатели нашли тело мужчины в Галерном заливе в Киеве.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

Вечером 2 июня киевские спасатели получили информацию, что в что в Галерном заливе на улице Набережно-Корчеватской, в воде находится тело человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

Читай также: Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост

Прибывшие на место спасатели тело мужчины, которое находилось на глубине 2,5 м под водой и на расстоянии примерно 300 метров от берега.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, водолазы нашли тело рыбака в озере в Одесской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Галерный залив, Киев, утонул, спасатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь