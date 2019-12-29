Из залива Днепра в Киеве достали тело мужчины

Спасатели нашли тело мужчины в Галерном заливе в Киеве.

Вечером 2 июня киевские спасатели получили информацию, что в что в Галерном заливе на улице Набережно-Корчеватской, в воде находится тело человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Прибывшие на место спасатели тело мужчины, которое находилось на глубине 2,5 м под водой и на расстоянии примерно 300 метров от берега.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, водолазы нашли тело рыбака в озере в Одесской области.

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