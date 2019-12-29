“Я просто удачно женился”: Казак Гаврилюк прокомментировал дом в Карпатах

По словам экс-нардепа, его жена помогает финансово.

Экс-народный депутат Михаил Гаврилюк, более известен как казак Гаврилюк, прокомментировал новость о том, что строит огромный трехэтажный дом в Карпатах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Казак Гаврилюк заявил, что дом в Карпатах он строит не на деньги, которые якобы мог нечестно заработать в Раде, а потому, что "удачно женился".

Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально, - заявил Гаврилюк.

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По его словам, участок в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится скандальный дом, местные давно окрестили собственностью депутата, “который давит зеленую кнопочку за деньги", а потому для него было вопросом времени, когда стройкой заинтересуются журналисты.

То есть в декларации я притворяюсь бедным и одновременно строю дом в селе, где все друг друга знают. Гениально. Наверное, тот образ глуповатого казачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию, - написал Гаврилюк.

По его словам, этот участок много лет был огородом, который обрабатывали бабушка и дедушка его жены. Родители супруги экс-нардепа все ее детство были на заработках. Сейчас решили вложить деньги в недвижимость.

Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то не гнули бы свои спины на заработках! Папа Ярины не работал бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда, - объяснил бывший депутат.

Он также отметил, что самостоятельно помогает строить этот дом, поскольку считает себя “профессионалом в этом деле”.

Во-вторых, я тоже должен как-то жить. У меня семья и двое детей. Если бы я воспользовался возможностями, которые мне предлагали в ВР, то я бы не строил своими руками дом в украинском селе, а давно жил бы где-то на Мальдивах, или и дальше работал во власти, не ища способ, как прокормить семью, - добавил Гаврилюк.

Также экс-нардеп отметил, что для окончания строительства нужно еще много денег. Не исключено, что кому-то нужно будет уехать на заработки, чтоб дом был достроен.

Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей, - завершил Гаврилюк.

Напомним, казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера. Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.

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