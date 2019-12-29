Под Киевом прохожий спас семью с детьми из горящего дома

Мужчину наградили за человечность и героизм.

В городе Сквире, в Киевской области, мужчина смог спасти целую семью из горящего дома. Об этом рассказали в отделе коммуникаций полиции в Киевской области.

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Мужчина шел на работу в 4 утра, когда увидел горящий дом. Небезразличный прохожий вызвал спасателей и бросился стучать в двери и окна дома.



Спасти удалось всю семью: папу, маму, троих детей и бабушку. В полиции отметили, что несмотря на пожар, дом семьи получится восстановить.



За храбрый поступок мужчину наградили грамотами и ценными подарками.

Напомним, под Житомиром подросток спас пенсионерку из пожара.

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