Отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа

Полиция спасла четырех детей от отца-садиста в Херсоне.

2 января в полицию Херсона поступил звонок о семейной ссоре от соседки, которая услышала крики детей. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру. Учитывая, что в квартире находились дети, полицейские вызвали спасателей для демонтажа дверей.

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Когда копы все же вошли в квартиру, пьяный отец семейства выбежал на балкон и попытался спрыгнуть с седьмого этажа. К счастью для него, мужчина зацепился одеждой за часть балкона и повис. Во время переговоров, полицейским удалось снять его с балкона и затянуть обратно в квартиру.



Полицейские выяснили, что пьяный мужчина сначала избил жену, а потом принялся бить своих детей. Семья проживала в антисанитарных условиях, поэтому дети были отправлены в приют.



Полиция начала уголовное производство по статье 126-1 (Домашнее насилие) ККУ.





Напомним, от домашнего насилия погибает больше украинцев, чем от войны на Донбассе.

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