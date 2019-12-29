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Отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа

Комментариев: 1
Полиция спасла четырех детей от отца-садиста в Херсоне.
Полицейские спасли детей от их неадекватного отца
Полицейские спасли детей от их неадекватного отца
npu.gov.ua

2 января в полицию Херсона поступил звонок о семейной ссоре от соседки, которая услышала крики детей. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру. Учитывая, что в квартире находились дети, полицейские вызвали спасателей для демонтажа дверей.

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Когда копы все же вошли в квартиру, пьяный отец семейства выбежал на балкон и попытался спрыгнуть с седьмого этажа. К счастью для него, мужчина зацепился одеждой за часть балкона и повис. Во время переговоров, полицейским удалось снять его с балкона и затянуть обратно в квартиру.

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина сначала избил жену, а потом принялся бить своих детей. Семья проживала в антисанитарных условиях, поэтому дети были отправлены в приют.

Полиция начала уголовное производство по статье 126-1 (Домашнее насилие) ККУ.



Напомним, от домашнего насилия погибает больше украинцев, чем от войны на Донбассе.

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Теги: Херсон, полиция, дети, садизм
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    03.01.2020, 16:48
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Отца могли бы и не спасать
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