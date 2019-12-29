ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Новое руководство ведомства инициировало масштабную проверку.

Государственное бюро расследований запланировало масштабный аудито свой деятельности с момента основания.

Читай также: ГБР заказало ПО на более чем 5 млн фигуранту своего же расследования - СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, ведомство отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности.

Сообщается, что будут проверены все мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины.

Читай также: "Слуга народа" Венедиктова сложила мандат

Госаудитслужбой Украины проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности и законность проведения государственных закупок.

Кроме того, будет исследован вопрос вероятности фактов незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины "О государственной службе".

После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведения аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР, - отметила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Напомним, Венедиктова жестко раскритиковала Трубу. По словам нового главы ведомства, в ГБР нарушались условия работы следователей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.