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Депортированный из Крыма блогер обещает перелом в гибридной войне

Комментариев: 2
Журналист уверяет, что обладает информацией, которая поможет вернуть Крым Украине.
Евгений Гайворонский
Евгений Гайворонский
Фейсбук Евгения Гайворонского

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Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский, которого недавно депортировали из России в Украину, заявил, что хочет подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека, чтобы отсудить 5 млн. долларов. Об этом он рассказал в интервью “Крым. Реалии“.

У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь сделать кардинальный перелом во всей этой гибридной войне, чтобы мы в ближайшее время вернули Крым в Украине. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против России иск на 5 млн. долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, родители которых погибли в АТО и из-за событий связанных с Крымом, - сообщил Гайворонский.

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Также блогер рассказал, что полицейские в аннексированном Крыму угрожали отправить его на Донбасс и бросить там в подвал.

Напомним, 31 декабря стало известно, что ФСБ России депортировала ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую Украину.

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Теги: Крым, Россия, блогер, журналист, ЕСПЧ
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Комментариев (2)
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alex-zol    03.01.2020, 16:58
Оценка:  -2
alex-zol
ебаLо чемпиона)))))))))))))
nelci    03.01.2020, 16:48
Оценка:  0
nelci
Вот так и на майдане делили "шкуру не убитого медведя", а сегодня выясняем кто богаче Куба или Украина...
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