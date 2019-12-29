Гражданин РФ пытался через Украину уехать в ЕС на угнанном Lexus

Гражданин Российской Федерации пытался пересечь границу Украины и уехать в Евросоюз на угнанном Lexus.

Украинские пограничники задержали 50-летнего гражданина России, когда тот пытался въехать в Польшу на угнанном автомобиле Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вчера в международном автомобильном пункте пропуска “Грушев“ на украинском-польской границе военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины.

Правоохранители выяснили, что автомобиль Lexus 2012 года выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, в соответствии с базой данных “Интерпол“,- говорится в сообщении.

По данному факту сообщено дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарка передана сотрудникам Нацполиции.

Отметим, что всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, по линии Интерпола.

Находившийся в розыске автомобиль Lexus dpsu.gov.ua

Напомним, ранее В Москве угнали лимузин Сталина

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