Гражданин РФ пытался через Украину уехать в ЕС на угнанном Lexus
Украинские пограничники задержали 50-летнего гражданина России, когда тот пытался въехать в Польшу на угнанном автомобиле Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, вчера в международном автомобильном пункте пропуска “Грушев“ на украинском-польской границе военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины.
Правоохранители выяснили, что автомобиль Lexus 2012 года выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, в соответствии с базой данных “Интерпол“,- говорится в сообщении.
По данному факту сообщено дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарка передана сотрудникам Нацполиции.
Отметим, что всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, по линии Интерпола.
Напомним, ранее В Москве угнали лимузин Сталина
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