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Гражданин РФ пытался через Украину уехать в ЕС на угнанном Lexus

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Гражданин Российской Федерации пытался пересечь границу Украины и уехать в Евросоюз на угнанном Lexus.
Находившийся в розыске автомобиль Lexus
Находившийся в розыске автомобиль Lexus
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали 50-летнего гражданина России, когда тот пытался въехать в Польшу на угнанном автомобиле Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вчера в международном автомобильном пункте пропуска “Грушев“ на украинском-польской границе военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины.

Правоохранители выяснили, что автомобиль Lexus 2012 года выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, в соответствии с базой данных “Интерпол“,- говорится в сообщении.

По данному факту сообщено дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарка передана сотрудникам Нацполиции.

Отметим, что всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, по линии Интерпола.

Находившийся в розыске автомобиль Lexus
Находившийся в розыске автомобиль Lexus
dpsu.gov.ua

Напомним, ранее В Москве угнали лимузин Сталина

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Теги: Украина, РФ, Угон, Авто
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