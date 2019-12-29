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В Николаеве ревнивец убил свою жену и прожил с трупом 3 дня

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О преступлении мужчина самостоятельно сообщил в полицию.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Полиция / Facebook

В Николаеве 62-летний ревнивец убил собственную жену и прожил с трупом 3 дня. О преступлении мужчина сообщил в полицию в четверг, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба. 

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“Рассказывая об обстоятельствах убийства мужчина отметил, что 30 декабря между ним и его 40-летней женой возник бытовой конфликт, в ходе которого он сначала руками, а потом деревянной палкой нанес телесные повреждения“ - говорится в сообщении.

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“По словам злоумышленника, решение о заявлении в полицию он принял после встречи со своим адвокатом. До этого мужчина несколько суток жил в квартире вместе с погибшей“ - отмечают правоохранители. 

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“Экспертиза показала, что женщине были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью. Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего“ - подытожили полицейские. 

Напомним, в Запорожской области мужчина нападал на людей с ножом на остановке.

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Теги: убийство, Николаев, ревность
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