5 лет тюрьмы за терроризм: В Украине осудили боевика "ДНР"

Мужчина согласился помогать оккупантам за то, что они выпустили его из захваченной тюрьмы.

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По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам заключения приговорен боевик террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донетчины за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований.

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В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса. В августе 2019-го сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.

Напомним, журналист Асеев рассказал о пытках в плену у боевиков. Также освобожденный украинец сам снял баннер в свою поддержку.

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