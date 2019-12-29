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Бужанский ответил Княжицкому на "хлеб евреев для нацистов"

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Бужанский заявил о том, что готов приобрести Княжицкому билет в Яд Вашем.
Макс Бужанский
Макс Бужанский
Макс Бужанский / Facebook

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский раскритиковал недавнее заявление нардепа от ЕС Николая Княжицкого о том, что “тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью“. Речь идет о временах Второй мировой войны. Об этом Бужанский написал в Telegram. 

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“Народный депутат от Европейской Солидарности Николай Княжицкий сообщил на своей странице в Facebook, что украинские евреи тысячами выходили встречать гитлеровцев хлебом и солью. По моему, немного перебор даже по меркам Европейской Солидарности. Но если Княжицкий готов повторить это в Яд Вашеме, я готов купить ему билет на самоле“ - написал Бужанский. 

Справка. Яд Вашем - это мемориал Холокоста в Иерусалиме (Израиль). Основан в 1953 году. Увековечивает жертв нацизма в 1933-1945 годах

Ранее сообщалось о том, что депутат от партии Порошенко упрекнул евреев в помощи нацистам.

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Теги: Макс Бужанский, николай княжицкий, евреи, нацисты
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