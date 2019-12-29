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ТВ канал для оккупированных территорий заработает уже в феврале

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Новый государственный канал начнет вещание 15 февраля.
Руководителем информационного вещания нового канала станет Елена Трибушная
Руководителем информационного вещания нового канала станет Елена Трибушная
mkms.gov.ua

Государственный канал для временно оккупированных территорий выйдет в эфир 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Культуры. 

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Сообщается, что изначально на канале будут транслировать украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства. Также канал будут вести информационное вещание собственного производства.

Директор телеканала будет выбран в ходе конкурсного отбора в январе. До этого времени исполнять обязанности будет Юлия Островская.  Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная. Ранее она занимала должность главного редактора "24 канала". 

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"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - рассказала Трибушная.

Напомним, в Украине появится государственный телеканал на русском языке.

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Теги: канал, ОРДЛО, оккупированные територии
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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    03.01.2020, 17:21
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Дупомовные развлекательные передачи, это уже само по себе на столько смешно, больше транслируйте на Крым и Донбасс, как развлекаются фашисты на фекальных шествиях и как горячё любят своего духовного лидера Пиндеру. Им этого так не хватает
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