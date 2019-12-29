ТВ канал для оккупированных территорий заработает уже в феврале

Новый государственный канал начнет вещание 15 февраля.

Государственный канал для временно оккупированных территорий выйдет в эфир 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Культуры.

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Сообщается, что изначально на канале будут транслировать украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства. Также канал будут вести информационное вещание собственного производства.



Директор телеканала будет выбран в ходе конкурсного отбора в январе. До этого времени исполнять обязанности будет Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная. Ранее она занимала должность главного редактора "24 канала".

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"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - рассказала Трибушная.



Напомним, в Украине появится государственный телеканал на русском языке.

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