Минимальная зарплата в Украине впервые стала выше, чем в России

Впервые в постсоветской истории в долларовом эквиваленте украинская "минималка" превзошла российскую.

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Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен, в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации. На этот примечательный факт обратил внимание бывший заместитель председателя Севастопольской городской администрации (2005-2010) Дмитрий Базив на своей странице в Facebook.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара, в то время как в России этот показатель составляет 195,5 доллара (12130 рублей). В двух других соседних с Украиной странах бывшего СССР минималка также ниже украинской: в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара; в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

А вот у западных соседей Украины – Польши, Венгрии, Словакии и Румынии – размер минимальной зарплаты по-прежнему в разы выше и составляет порядка 500-600 долларов в эквиваленте.

Безусловно, это не говорит о том, что наша экономика стала лучше, чем у них. Но, тем не менее, эти цифры – бесспорный экономический факт. Факт, в пользу Украины, - отметил Базив.

Напомним, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о темпах роста зарплаты в 2020 году. По его прогнозам, в этом году темпы реального прироста будут оставаться высокими – около 10%.

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