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Минимальная зарплата в Украине впервые стала выше, чем в России

Комментариев: 22
Впервые в постсоветской истории в долларовом эквиваленте украинская "минималка" превзошла российскую.
Минимальная зарплата в Украине впервые стала выше, чем в России
Минимальная зарплата в Украине впервые стала выше, чем в России
пресс-служба НБУ

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Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен, в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации. На этот примечательный факт обратил внимание бывший заместитель председателя Севастопольской городской администрации (2005-2010) Дмитрий Базив на своей странице в Facebook.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара, в то время как в России этот показатель составляет 195,5 доллара (12130 рублей). В двух других соседних с Украиной странах бывшего СССР минималка также ниже украинской: в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара; в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

А вот у западных соседей Украины – Польши, Венгрии, Словакии и Румынии – размер минимальной зарплаты по-прежнему в разы выше и составляет порядка 500-600 долларов в эквиваленте.

Безусловно, это не говорит о том, что наша экономика стала лучше, чем у них. Но, тем не менее, эти цифры – бесспорный экономический факт. Факт, в пользу Украины, - отметил Базив.

Напомним, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о темпах роста зарплаты в 2020 году. По его прогнозам, в этом году темпы реального прироста будут оставаться высокими – около 10%.

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Теги: минимальная зарплата, Россия, Беларусь, Молдова
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Комментариев (23)
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fkrfyfan    03.01.2020, 18:39
Оценка:  0
fkrfyfan
А средняя зарплата? Её сравните а потом будете об достижениях писать
ira0957    03.01.2020, 18:33
Оценка:  -1
ira0957
Чем больше минималка, тем выше штрафы. Главное количество минималок в зарплате, а зарплата в России много выше чем на Украине. Именно поэтому много гастарбайтеров едут работать с Украины в Россию, не смотря на то, что укрофашики их не отпускают и даже выезд сделали по загранпаспортам.
ira0957    03.01.2020, 18:30
Оценка:  -3
ira0957
А расходы? Тоже выше, чем в России? ))
Michael2811    03.01.2020, 18:12
Оценка:  0
Michael2811
Средняя температура в больнице !!!!!
farfalle    03.01.2020, 17:58
Оценка:  -1
farfalle
Еще бы сравнили стоимость ЖКХ в обеих странах
farfalle    03.01.2020, 17:59
Оценка:  -1
farfalle
Ну и реальные ЗП, а не минималки
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:01
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
И в том случае на россия проигрывает . Просто на россия - нищяя страна.
farfalle    03.01.2020, 18:05
Оценка:  -4
farfalle
Ты давно был в России, уепище из самой нищей старны-попрошайки?)))
Просто негде поставить машину во дворах. В любом городе, в любом поселке. И гастеры ваши остопи3дели уж, как муравьи
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:10
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Я на вашей россии бываю часто понужде , по большой и малой. Машины во дворах- это не показатель. Железных коробок на колесах по всему совку хватает.
solani    03.01.2020, 18:10
Оценка:  +1
solani
ShakhterDonetsk- Виоллетка, хватит бредить про Россию. Ни черта не знает и звездит со ста своих ников и звездит.
solani    03.01.2020, 18:12
Оценка:  +1
solani
Виоллетка, ты в России не была, не звезди, ты дальше своего села нос не высовывала. Старческий свой маразм хоть не выставляй на публику
farfalle    03.01.2020, 18:12
Оценка:  -2
farfalle
ShakhterDonetsk - а что показатель? Возможность гастерить по всему миру за копейки? У тебя полстраны разбежалось утки мыть, а ты все на Россию смотришь
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:17
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Ваши на рассейские гастарбайтеры утки и туалеты моют. Потому что на большее не способны. Если не верите, смотайтесь в ЕС на выходные. сами все увидите. Гастарбайтеры из на россии , из вымирающего нечерноземья шестерят и в Украине между прочим. Их на стройках можно найти, разнорабочими.
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:19
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Когда строили Китайское пособлство например, кладку кирпича делали украинцы, отдеоку помещений китайцы. Вынос мусора доверили великому русскому народу.
zevvs    03.01.2020, 17:52
Оценка:  +3
zevvs
Цэ пэрэмога, чи ни?
vingorski    03.01.2020, 17:51
Оценка:  +5
vingorski
если взять мою тещу и Рената то они вдвоем получают доход 30 миллиардов тоесть по 15 ярдов на рыло . на самом деле, теща 2080грн а Ахметов 2999999999999999и еще чуть чуть тоесть остальные. вот вам и статистика
xapi3mat    03.01.2020, 17:38
Оценка:  -5
xapi3mat
Вот это номер! лапти готовят г0вновбросы о подтасовке статистики и кознях госдепа!
Rangol    03.01.2020, 17:21
Оценка:  +2
Rangol
Чем больше минималка, тем выше штрафы. Главное количество минималок в зарплате, а зарплата в России много выше чем на Украине. Именно поэтому много гастарбайтеров едут работать с Украины в Россию, не смотря на то , что укфашики их не отпускают и даже выезд сделали по загранпаспортам.
xapi3mat    03.01.2020, 17:41
Оценка:  -3
xapi3mat
очнись дyрачина - никто из Украины в говностан не едет в здравом уме, кроме донбасян! Особенно когда можна мотнуть в польшу, чехию или даже гермашку!!!
farfalle    03.01.2020, 17:58
Оценка:  0
farfalle
У моего соседа по даче с ЗУ ребята строили
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:03
Оценка:  -4
ShakhterDonetsk
farfalle - какая такая дача, очнись зас_ранец. Владельцы коттеджей в пригожинской забегайловке за доширак не работают Не смешите людей
farfalle    03.01.2020, 18:09
Оценка:  -1
farfalle
Не стыдно совсем уж муйню такую писать?
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:10
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
А вам не стыдно ?
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