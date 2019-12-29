В Днепре на свалке нашли мертвого младенца
Точная причина смерти малыша станет известна после проведения экспертизы.
В Днепре на мусорном полигоне Правобережный был найден новорожденный ребенок. На место вызвали медиков. Они констатировали смерть, сообщает Информатор.
Тело мертвого младенца находилось в пакете среди мусора.
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"По неподтвержденной информации, пакет нашел один из работников полигона. В нем, замотанный в тряпку, лежал новорожденный. Вероятно, на свалку его выгрузила одна из мусорных машин" - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала полиция. Официальной информации пока нет.
Ранее в США выставили на продажу в интернете новорожденного ребенка.
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