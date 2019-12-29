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СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову

Комментариев: 9
СМИ опубликовали соответствующий документ.
СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову
СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову
Медиа Няня

СБУ отменила запрет на въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала Сваты Федору Добронравову. Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Украинских Новостей. 

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В соответствии с документом, запрет на въезд был отменен в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным решение СБУ о запрете въезда для актера. 

СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову
СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову
Украинские Новости

Напомним, актер “Сватов“ Добронравов дважды выступил в Крыму. Об этом журналистам сообщили в керченском и севастопольском театрах.

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Теги: Федор Добронравов, Украина, въезд, СБУ
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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    03.01.2020, 18:19
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Ну да, звИзЬда
ShakhterDonetsk    03.01.2020, 18:00
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Обменный фонд сам идет в руки. По пересечению границы схватить этого гаденыша -судить и садить.
BROKER666    03.01.2020, 18:10
Оценка:  +1
BROKER666
это же кореш зели
solani    03.01.2020, 18:13
Оценка:  -1
solani
Ух, какая ты, Виоллетка, злобная старуха-то
Из_бана    03.01.2020, 17:56
Оценка:  0
Из_бана
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Из_бана    03.01.2020, 17:56
Оценка:  0
Из_бана
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
solani    03.01.2020, 17:51
Оценка:  -2
solani
Надеюсь - это начало конца дебилизма. Одно огорчает , что дебилы -"активисты" беспридельничают пока
Из_бана    03.01.2020, 17:57
Оценка:  +1
Из_бана
Это только всего начало.
Вшивая_Вышиванка    03.01.2020, 17:41
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Дебилы бля
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