СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову
СМИ опубликовали соответствующий документ.
СБУ отменила запрет на въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала Сваты Федору Добронравову. Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Украинских Новостей.
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В соответствии с документом, запрет на въезд был отменен в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным решение СБУ о запрете въезда для актера.
Напомним, актер “Сватов“ Добронравов дважды выступил в Крыму. Об этом журналистам сообщили в керченском и севастопольском театрах.
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Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?