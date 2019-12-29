СМИ опубликовали соответствующий документ.

СБУ отменила запрет на въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала Сваты Федору Добронравову. Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Украинских Новостей.

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В соответствии с документом, запрет на въезд был отменен в июне 2019 года. Тогда суд признал незаконным решение СБУ о запрете въезда для актера.

СБУ разрешила въезд в Украину звезде Сватов Добронравову Украинские Новости

Напомним, актер “Сватов“ Добронравов дважды выступил в Крыму. Об этом журналистам сообщили в керченском и севастопольском театрах.

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