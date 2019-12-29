Правда, пока вооружать им будут лишь турецкую армию.

Турецко-украинский беспилотный истребитель поступит в войска в 2021 г

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Турецко-украинский беспилотный истребитель поступит в войска в 2021 г

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Турецкая компания “Байкар“ в сотрудничестве с Украиной разрабатывает перспективный беспилотный истребитель. Летающая машина будет иметь украинские двигатели, пишет Defense Express.

Разработкой оперативно-стратегического разведывательно-ударного беспилотного комплекса Akinci занимается совместное украинско-турецкое предприятие “Щит Черного моря“. Оно создано компаниями “Укрспецэкспорт“ и “Baykar“ в августе 2019 г.

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Технические характеристики Akinci следующие:

размах крыльев - 20 м

длина - 12,3 м.

максимальный взлетный вес - 5500 кг.

полезная нагрузка - 1350 кг.

максимальная высота полета - 12 000 м.

рабочая высота полета - 9 000 м

продолжительность полета – более 24 часов.

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В Akinci планируется использовать двигатели АИ-450Т разработки госпредприятия “Ивченко-Прогресс“ из Запорожья. Их выбрали, так как из-за экспортных ограничений не смогли использовать европейские двигатели. Беспилотник также разрабатывают с возможностью установки канадских двигателей производства Pratt&Whitney.

Akinci планируется принять на вооружение турецкой армии уже в 2021 году. Украина с 2021 до 2030 года должна поставить более 500 двигателей стоимостью более $600 млн.

Напомним, разработка беспилотника Akinci ведется уже несколько лет. В декабре прошлого года состоялись первые летные испытания аппарата.

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