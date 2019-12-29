В Винницкой области цыганка продавала людей в рабство

Правоохранители задержали женщину ромской национальности.

В Виницкой области женщина ромской национальности отдала в рабство 36-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области.

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В прокуратуре рассказали, что цыганка обманула людей, сказав им, что поможет с трудоустройством. В тот же день, на собственной машине она отвезла пострадавших на пилораму, расположенную на огражденной территории одного из сел Винницкой области. Там людей передали владельцам предприятия.



Работников поселили в помещении, не приспособленном к проживанию. Там пострадавших избивали и заставляли работать бесплатно.



Правоохранители смогли остановить неправомерные действия. Женщине ромской национальности вручено подозрение, владельцы пилорамы оглашены в розыск.



Напомним, под Львовом в "реабилитационном центре" пытали людей.

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