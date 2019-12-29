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В Винницкой области цыганка продавала людей в рабство

Комментариев: 1
Правоохранители задержали женщину ромской национальности.
Помещение, в котором поселили работников пилорамы
Помещение, в котором поселили работников пилорамы
vin.gp.gov.ua

В Виницкой области женщина ромской национальности отдала в рабство 36-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области.

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В прокуратуре рассказали, что цыганка обманула людей, сказав им, что поможет с трудоустройством. В тот же день, на собственной машине она отвезла пострадавших на пилораму, расположенную на огражденной территории одного из сел Винницкой области. Там людей передали владельцам предприятия.

Работников поселили в помещении, не приспособленном к проживанию. Там пострадавших избивали и заставляли работать бесплатно.

Правоохранители смогли остановить неправомерные действия. Женщине ромской национальности вручено подозрение, владельцы пилорамы оглашены в розыск.

Напомним, под Львовом в "реабилитационном центре" пытали людей.

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Теги: цыганка, рабство, Винницкая область
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Комментариев (1)
ira0957    03.01.2020, 18:28
Оценка:  -2
ira0957
РОМСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЕСТЬ ЦЫГАНЕ.
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