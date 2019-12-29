Полиция открыла уголовное дело из-за обмеления Шацких озер

В нарушении закона подозревают местных чиновников и бизнесменов.

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Национальная полиция открыла уголовное дело из-за неправомерных действий, которые могли привести к обмелению Шацких озер в Волынской области. В злоупотреблении служебным положением подозревают должностных лиц органов государственной власти Волыни. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба местной прокуратуры.

Следственное управление ГУ Нацполиции области расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины – Свитязь, - говорится в сообщении.

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В ходе расследования выяснилось, что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона “Об оценке воздействия на окружающую среду“, не провели оценку воздействия, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га. При этом Госэкоинспекция области также не обратилась с иском в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия, - сообщили в прокуратуре.

Сведения внесены в Единый реестр по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, минувшей осенью озеро Свитязь, входящее в группу Шацких озер, катастрофически обмелело. К середине ноября вода отошла от берега на 10 метров.

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