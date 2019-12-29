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Пьяные боевики устроили перестрелку и сожгли жилой дом на Донбассе

Комментариев: 9
Пьяные террористы сожгли жилой дом в Викторовке.
Террористы сожгли жилой дом на Донбассе
Террористы сожгли жилой дом на Донбассе
ОТУ СХІД/Facebook

По данным разведки, во время новогодних празднований, террористы незаконных военных формирований Донбасса сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группы"Восток". 

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"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2, в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодня ночью, в населенном пункте Староласпа, между "местными" бандитами и "приезжими" русскими наемниками, после распития алкоголя, возникла стычка с использованием оружия. 



Напомним, в ГУР рассказали, что оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе.

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Теги: Викторовка, террористы, стрельба, "ДНР"
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Комментариев (10)
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Духовный_скреп    03.01.2020, 19:42
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Руський мир,хYли с него взять))Быдло лапотное)))
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:50
Оценка:  -4
VSHIVANKA
А КТО ВАРИЛ УКРОП В КОТЛАХ ? )))
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:36
Оценка:  -4
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖОС !!! )))
ША ПОД НАРЫ УКРОПНЫЕ ЧЕРВИ , РУССКИЙ МИР ПОГУЛЯТЬ ВЫШЕЛ !!! )))
Брюква_и_Клюква    03.01.2020, 19:42
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Дальше отхожей ямы он не пройдет)
Духовный_скреп    03.01.2020, 19:45
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Твая мамка-алкашка в своё время погуляла с быдлотой,выперднули тебя на свет божий,недоношенного)))
Брюква_и_Клюква    03.01.2020, 19:35
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
У мокшей агрессия в крови. В совокупности с рукoжопостью и алкоголизмом она приводит к тому, что когда нет возможности кого-то ограбить и убить, сизоносые мокши мочат друг-друга
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:40
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ПО АЛКОГОЛИЗМУ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ РОССИИ , ПО РУКОЖОПОСТИ ДАЖЕ ОЧЕНЬ ВПЕРЕДИ ....)))
КСТАТИ , А КОГО ИЛИ ЧТО РОССИЯ ОГРАБИЛА ИЛИ УБИЛА ?
СРАЗУ , СОПЛИ ЗА КРЫМ , ДОНБАСС И АБХАЗИЮ НЕ В ЗАЧЁТ !!! )))
Брюква_и_Клюква    03.01.2020, 19:42
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Судя по тебе, Ванька, у вас алкоголизм покруче. Это ж надо так спиться, чтобы здоровенному жлобу писать под розовым ником.
Letohradek    03.01.2020, 18:51
Оценка:  0
Letohradek
А хуле ... руSSкий мир ....
BROKER666    03.01.2020, 19:16
Оценка:  +1
BROKER666
пьяный и беспощадный
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