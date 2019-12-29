Пьяные боевики устроили перестрелку и сожгли жилой дом на Донбассе

Пьяные террористы сожгли жилой дом в Викторовке.

По данным разведки, во время новогодних празднований, террористы незаконных военных формирований Донбасса сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группы"Восток".

Читай также: 5 лет тюрьмы за терроризм: В Украине осудили боевика "ДНР"

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2, в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - отмечается в сообщении.



Кроме того, сегодня ночью, в населенном пункте Староласпа, между "местными" бандитами и "приезжими" русскими наемниками, после распития алкоголя, возникла стычка с использованием оружия.





Напомним, в ГУР рассказали, что оккупанты создают "штрафные роты" на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.