Проминвестбанк сдаст банковскую лицензию

Акционеры "дочки" российского банка в Украине в феврале рассмотрят вопрос о лицензии, а также утвердят план прекращения банковской деятельности.

В феврале акционеры Проминвестбанка, принадлежащего российскому ВЭБ, рассмотрят вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица. Об этом свидетельствует повестка дня собрания акционеров, опубликованная пресс-службой банка в пятницу, 3 января.

Акционеры также намерены утвердить план прекращения банковской деятельности.

ПАО Проминвестбанк основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) занимал 12 место среди 76 банков. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году и владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов.

Напомним, в июне 2019 года ВЭБ обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине. В ВЭБ считают, что были нарушены положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Также сообщалось, что российский Внешэкономбанк не смог продать Проминвестбанк, хотя ранее заявлялось о четыре покупателях на этот банк.

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