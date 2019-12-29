Украина официально отреагировала на ликвидацию Сулеймани

Украинский МИД выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в регионе.

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В Украине обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, в частности убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции “Несокрушимая решительность“ и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде. Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности, - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс“ иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом американцев в районе аэропорта Багдада.

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