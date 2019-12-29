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Украина официально отреагировала на ликвидацию Сулеймани

Комментариев: 6
Украинский МИД выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в регионе.
Касем Сулеймани
Касем Сулеймани
wikimedia.org

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В Украине обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, в частности убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции “Несокрушимая решительность“ и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде. Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности, - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс“ иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом американцев в районе аэропорта Багдада.

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Теги: Сулеймани, Ирак, Иран, США, смерть, МИД
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Комментариев (6)
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толян04    03.01.2020, 19:54
Оценка:  -4
толян04
Украина официально отреагировала на ликвидацию Сулеймани

гы-гы в мире незаметили эрекции уркаины на событиекогда на тебе строгий ошейник намордник и короткий поводок твоя реакция всем побарабану))
Антибес    03.01.2020, 19:43
Оценка:  -2
Антибес
Америку необходимо утопить в крови,ведь она давно перешла все грани.И чтобы каждый американский гражданин не чувствовал себя в безопасности за пределами своей страны.Это жестоко,но справедливо.
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:49
Оценка:  -3
VSHIVANKA
СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И БУДЕТ ....
АМЕРИКОСЫ ПРОСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ , КАКОЕ ОСИНОЕ ГНЕЗДО ОНИ РАЗВОРОШИЛИ ....
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:34
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ТО ЕСТЬ УБИЙСТВО ХОЗЯЕВАМИ ИРАНСКОГО ГЕНЕРАЛА ЭТО НОРМАЛЬНО , А МЕСТЬ СО СТОРОНЫ ИРАНА ХОЗЯЕВАМ НЕДОПУСТИМА И ВЫЗОВЕТ ЭСКАЛАЦИЮ ?!
ВОТ ЖЕ ВЫ МРАЗИ ДВУЛИЧНЫЕ !!!
ХАК , ТЬФУ !!!
Брюква_и_Клюква    03.01.2020, 19:40
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Этого черножoпого ублюдка завалили как раз после атаки на Посольство США. Если бы он не покушался на жизнь людей, был сейчас жив. У тебя, Ванька,все перевернулось в черепушке с головы на ноги.
VSHIVANKA    03.01.2020, 19:47
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ТВАРЬ УКРОПНАЯ , ЕГО УБИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРАКА , КОТОРАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ КАК И ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОЛНОСТЬЮ ПОДКОНТРОЛЬНА США , ГДЕ ОН КАК КОМАНДИР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИЧТОЖАЛ ТЕРРОРИСТОВ ИГИЛ , СОЗДАННЫХ И ВСКОРМЛЕННЫХ ТВОИМИ ХОЗЯЕВАМИ ...
У ТВОИХ ХОЗЯЕВ НЕ ХВАТИЛО СМЕЛОСТИ УБИТЬ ЕГО ДОМА В ИРАКЕ ?!
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