ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Арбузова

Подозреваемый в крупных растратах беглый чиновник уже почти 6 лет находится во всеукраинском розыске.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал меру пресечения Сергею Арбузову – бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова и бывшему главе НБУ в 2010-2012 гг. – в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

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Экс-чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Считается, что с марта 2014 года Арбузов скрывается в России. С мая того же года находится в розыске.

Напомним, год назад ГПУ закончила расследовать дело Арбузова о растрате 220 млн грн. После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

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