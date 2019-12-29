Смертельное ДТП под Киевом: водителя-подростка арестовали

Пьяный 17-летний подросток взял родительского авто и не справился с управлением. По данным СМИ, пострадавшую девушку без сознания парень с друзьями оттащил в кусты и разбил телефон друга, когда тот хотел вызвать девушке скорую.

Подростка, устроившего смертельное ДТП под Киевом, арестовали без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу, 3 января.

Около 6:00 утра 1 января в Бориспольском районе 17-летний парень сел за руль родительского автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, другая - погибла.

Полиция под руководством местной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетнему водителю объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установят, каким образом тело погибшей девушки оказалось поодаль от места аварии. Также установят, имели ли возможность другие участники ДТП оказать девочке помощь, чтобы она осталась в живых. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

В течение двух суток допрошено более 25 человек, которые владеют информацией об обстоятельствах ДТП и действия участников после его совершения.

Напомним, что ранее под Киевом пьяный подросток устроил ДТП в новогоднюю ночь. Одна девочка-подросток госпитализирована с места ДТП, тело второй нашли в сотне метров от места аварии.

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