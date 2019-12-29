Режим Тишина на Донбассе соблюдается - штаб ООС

На трех участках разведения сил на донбассе соблюдается режим Тишина. В Станице Луганской осуществляются перевозки населения по восстановленному мосту - всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.

Ситуация на участках разведение сил на Донбассе стабильная - штаб ООС Getty Images (архивное фото)

Ситуация на участках разведения сил на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 3 января.

На участке разведения №1 режим Тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ Станица Луганская осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров.

ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медпомощь.

На участках разведение №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима Тишина.

Напомним, что телеканал для Донбасса начнет работу 15 февраля. В программе государственного телеканала будут украинско- и русскоязычные развлекательные проекты, сериалы и кино украинского производства, а также новостные передачи.

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