Украинцы не готовы голосовать онлайн - глава ЦИК

Интернет-голосование в Украине пока невозможно из-за недостаточной подготовки технической базы и "уровня развития общества", считает Олег Диденко.

Глава ЦИК отмечает, что украинцы пока не готовы к интернет-голосованию Корреспондент.net

Введение в Украине интернет-голосования на выборах пока невозможно. Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью Lb.ua в пятницу, 3 января.

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о внедрении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете. Так, во время интернет-голосования невозможно (по крайней мере я не понимаю, как это сделать) обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор. А это - международный стандарт выборов", - заявил Диденко.

Глава ЦИК тем не менее заявил, что актуально было бы ввести онлайн-сервисы на выборах: для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Госреестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в ИАС Выборы на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас).

Напомним, что ранее в Украине состоялись первые выборы в ОТО. Явка составила от 14% до 54%. Лидерами стали Житомирская и Хмельницкая области.

Также сообщалось, что появились результаты первых выборов в тергромады. Больше всего депутатских мест на местных выборах получили самовыдвиженцы и представители Слуги народа.

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