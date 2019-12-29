За неделю гриппом заболели 135 тысяч украинцев

Больше двух третей из заболевших - дети до 17 лет. Уровень заболеваемости на четверть ниже эпидемического порога по Украине.

За неделю гриппом в Украине заболели свыше 135 тысяч людей google.com

Гриппом и ОРВИ на прошлой неделе заболели 136 225 человек, 67,7% из которых - дети до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 3 января.

Показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрирован один случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 4 тысяч человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тысячи человек.

Напомним, что ранее вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза. За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети. Всего вакцинировались более 200 тыс. людей.

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