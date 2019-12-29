Шацкие озера обмелели: открыто уголовное дело

Обмеление произошло из-за незаконной деятельности. В частности, на частной территории рядом с озерами построили водные объекты, из которых брали воду для полива клубники на площади в 150 га.

Чиновников Волынской области подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое привело к резкому падению уровня воды в Шацких озерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 3 января.

Должностные лица Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины Об оценке воздействия на окружающую среду, не осуществили оценки влияния, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку от озера Свитязь искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет с них водозабор для полива саженцев голубики на площади свыше 150 га.

Госэкоинспекция в Волынской области также не подала иска в суд для пресечения противоправной деятельности предприятия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

Ранее экологи заявили, что новый закон Рады упростил вырубку Карпат. Вместо сохранения лесов, поправки, принятые во втором чтении, упростили их вырубку. Авторами поправок являются Олег Бондаренко от Слуги народа и Степан Ивахив от группы За будущее.

Война с природой. Как не пройти точку невозврата

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet