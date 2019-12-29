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Земельную реформу могут принять 14 января

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Рада может проголосовать за рынок земли уже на первом заседании в 2020 году. Ранее к шести страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.
Рада может принять земельную реформу уже 14 января
Рада может принять земельную реформу уже 14 января
ukrinform.ru

Рассмотрение законопроекта о рынке земли может состояться в Верховной Раде уже на первом в 2020 году пленарном заседании 14 января. Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook в пятницу, 3 января.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", - написал Мушак.

Он также добавил, что к шести страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178, чаще любого другого слова.

Все правки объединены в девять блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря рекомендовал парламенту принять закон о рынке земли.

У Зеленского объяснили суть земельной реформы

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Теги: Земля, Рада, Верховная Рада, законопроект, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Дима*    04.01.2020, 00:37
Оценка:  0
Дима*
зеля тобі пісец
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