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В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе

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В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.
На месте взрыва в Подгаецком районе Тернопольской области
На месте взрыва в Подгаецком районе Тернопольской области
tp.npu.gov.ua
 
В сельском клубе села Угринов Тернопольской области произошел взрыв в результате которого пострадали восемь подростков. Об этом 3 января сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что информация об инциденте поступила 3 января около 18.30. Правоохранителям сообщили, что в клубе в селе Угринов Подгаецкого района возник пожар и прогремел взрыв.
 
На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. Пожар быстро локализовали.
 
В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали рождественское выступление.
 
Подростков с ожогами 1-2 степени доставили в реанимацию районной больницы. По данным полиции, в дальнейшем всех детей транспортируют в Тернопольскую областную больницу.
 
По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне происшествия газовая служба проводила работы рядом с клубом.

Обстоятельства происшествия устнанавливают. 

Фото: tp.npu.gov.ua

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Теги: подростки, клуб, взрыв, Тернопольская область, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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