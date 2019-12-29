В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе

В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

На месте взрыва в Подгаецком районе Тернопольской области tp.npu.gov.ua

В сельском клубе села Угринов Тернопольской области произошел взрыв в результате которого пострадали восемь подростков. Об этом 3 января сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что информация об инциденте поступила 3 января около 18.30. Правоохранителям сообщили, что в клубе в селе Угринов Подгаецкого района возник пожар и прогремел взрыв.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. Пожар быстро локализовали.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали рождественское выступление.

Подростков с ожогами 1-2 степени доставили в реанимацию районной больницы. По данным полиции, в дальнейшем всех детей транспортируют в Тернопольскую областную больницу.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне происшествия газовая служба проводила работы рядом с клубом. Обстоятельства происшествия устнанавливают. Фото: tp.npu.gov.ua

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