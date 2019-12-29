МИД Украины обеспокоен ситуацией в Ираке

Украинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Украина обеспокоена продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу и посольство США в Ираке, а также ответных действий Вашингтона . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, которое было опубликовано 3 января.

"Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любым актам мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

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