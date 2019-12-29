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МИД Украины обеспокоен ситуацией в Ираке

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Украинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.
Киев призывает предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке
Киев призывает предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке
Корреспондент.net
 
Украина обеспокоена продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу и посольство США в Ираке, а также ответных действий Вашингтона . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, которое было опубликовано 3 января.
 
"Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любым актам мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
 
Напомним, 31 декабря протестующие атаковали посольство США в Багдаде после авиаударов Вашингтона по объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке.
 
США обвинили в организации нападения на дипведомство Иран и 3 января провели операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

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Теги: Ближний Восток, Ирак, США, МИД Украины, генерал
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Источник: korrespondent.net

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