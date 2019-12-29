Миссия ОБСЕ обнаружила Град сепаратистов
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной части Донбасса неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 Град. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.
Так, Град зафиксировали возле населенного пункта Новоамвросиевское, что в 56 километрах к востоку от Донецка. Эта установка размещена с нарушением линий отвода.
Также отмечается, что по состоянию на 1 января в постоянном месте хранении вооружения в неподконтрольном районе Донетской области до сих пор не хватает 13 танков - четырех Т-64 и девять Т-72.
Кроме этого, 2 января в окрестностях Луганска сепаратисты стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ.
Ранее в штабе ООС сообщили, что режим Тишина на Донбассе соблюдается.
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