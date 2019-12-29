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Миссия ОБСЕ обнаружила Град сепаратистов

Комментариев: 5
Наблюдатели зафиксировали неотведенный Град недалеко от Донецка. Также в местах хранения вооружения сепаратистов не хватает 13 танков.
Сепаратисты стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ
Сепаратисты стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ
ОБСЕ / Facebook

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной части Донбасса неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 Град. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.

Так, Град зафиксировали возле населенного пункта Новоамвросиевское, что в 56 километрах к востоку от Донецка. Эта установка размещена с нарушением линий отвода.

Также отмечается, что по состоянию на 1 января в постоянном месте хранении вооружения в неподконтрольном районе Донетской области до сих пор не хватает 13 танков - четырех Т-64 и девять Т-72.

Кроме этого, 2 января в окрестностях Луганска сепаратисты стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ.

Ранее в штабе ООС сообщили, что режим Тишина на Донбассе соблюдается

Перемирие на Донбассе: четыре обстрела за сутки

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Теги: град, ОБСЕ, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, полицейская миссия ОБСЕ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ira0957    04.01.2020, 09:08
Оценка:  -4
ira0957
В Симферополе первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей.
Первым ребенком, рожденным в Симферополе в 2020 году, стал мальчик Михаил, вторым – девочка Мария.
Миша родился в первом роддоме Симферополя в полпервого ночи, чуть позже появилась на свет первая в этом десятилетии девочка.
ira0957    04.01.2020, 09:05
Оценка:  -5
ira0957
Графики поездов и автобусов в Крыму намерены синхронизировать к лету для удобства туристов.
Оператор железнодорожных перевозок в Крым также планирует получить в лизинг до 350 вагонов.
Число поездов в Крым из Москвы и Петербурга будет увеличено к курортному сезону.
COZEL    04.01.2020, 08:36
Оценка:  -6
COZEL
А ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ НЕ ПИШЕМ
https://rusvesna.su/news/15 78079524
Letohradek    04.01.2020, 08:53
Оценка:  +5
Letohradek
Если бы не писали, ты бы не выложил ссылку, так как ее не было бы Гундяевцы, вон из Украины!
wahmurkadurnaya    04.01.2020, 08:29
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Та невже?! Ось що робить крєст животворяший. Воістіну кажу вам, наштиркнеться Земля на нєбєстную ось, як турок на козака.
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