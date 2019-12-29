Не узнала сына: подробности взрыва в клубе на Тернопольщине

В результате взрыва в сельском клубе восемь несовершеннолетних продолжают пребывать в реанимации. Очевидцы рассказали новые подробности ЧП.

После взрыва в клубе в селе Угринов Тернопольской области односельчане спасали детей, как могли. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.

По информации СМИ, родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве бы через нее такой взрыв случился. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", – рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

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