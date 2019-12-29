Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не узнала сына: подробности взрыва в клубе на Тернопольщине

Комментариев: 3
В результате взрыва в сельском клубе восемь несовершеннолетних продолжают пребывать в реанимации. Очевидцы рассказали новые подробности ЧП.
Ожоги получили восемь детей
Ожоги получили восемь детей
20minut.ua

После взрыва в клубе в селе Угринов Тернопольской области односельчане спасали детей, как могли. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.

По информации СМИ, родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве бы через нее такой взрыв случился. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", – рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, клуб, взрыв, Тернопольская область, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    04.01.2020, 09:30
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Згадую, в нашому класі були такі "піротехніки", що і до цього часу дивуюсь, що нікому очі не вибивало чи пальці не повідривало...
ira0957    04.01.2020, 09:01
Оценка:  -5
ira0957
Украина бандитская (некоторые дразнят её европейской)
Бувший_східняк    04.01.2020, 09:31
Оценка:  +3
Бувший_східняк
С облегчением тебя...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь