На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили блок

На энергоблоке сработала система автоматической защиты. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах норм.

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в Энергоатоме.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Госатом продлил ресурс блока Южно-Украинской АЭС.

Напомним, 29 ноября Южно-Украинская АЭС запустила энергоблок №3 после завершения капитального планового ремонта.

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