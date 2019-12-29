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На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили блок

Комментариев: 1
На энергоблоке сработала система автоматической защиты. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах норм.
Причины срабатывания защиты выясняются
Причины срабатывания защиты выясняются
energoatom.com.uа

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в Энергоатоме.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Госатом продлил ресурс блока Южно-Украинской АЭС

Напомним, 29 ноября Южно-Украинская АЭС запустила энергоблок №3 после завершения капитального планового ремонта.

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Теги: АЭС, атомная станция, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
farfalle    04.01.2020, 09:43
Оценка:  -2
farfalle
И эти криворукие обезьяны с гранатой еще ЯО себе хотели оставить...
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