Мокрый снег и заморозки: синоптики озвучили свежий прогноз

Сегодня в Украине вероятны осадки в виде дождя со снегом.

Нескольким областям Украины сегодня стоит ждать дождя со снегом. Также вероятны заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны ожидается облачный день, вероятны дожди с мокрым снегом. Днем воздух прогреется в пределах +1…+4. Также в регионе обещают ночные заморозки до -5 градусов по Цельсию.

На востоке сегодня облачно с прояснениями. Мокрый снег вероятен в Сумах и области. Воздух прогреется до +4 градусов по Цельсию, ночью заморозки до -4.

Южным регионам обещают сухой, но облачный день. На термометре +2…+6 градусов по Цельсию. Ночью - до -3.

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В северной части страны обещают частично осадки в виде дождя со снегом. Вероятны заморозки до -4 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине ожидается облачный и сухой день. На улице максимально +4 градуса по Цельсию, ночью заморозки до -4.

В Киеве 4 января сухо, но холодно. Воздух прогреется в пределах +2…+4 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до -4.

Напомним, на Рождество в Украине ожидаются снег и мороз. На выходных в Украине станет больше осадков.

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