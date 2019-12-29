Сутки на Донбассе: три обстрела, без потерь

Боевики три раза нарушали режим тишины.

3 января боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позицию ВСУ с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, миссия ОБСЕ обнаружила Град сепаратистов. Наблюдатели зафиксировали неотведенный Град недалеко от Донецка. Также в местах хранения вооружения сепаратистов не хватает 13 танков.

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