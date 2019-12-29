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“Противно от лицемерия”: Скандальный Мосийчук раскритиковал Вакарчука

Комментариев: 9
Экс-нардеп отличился скандальным заявлением.
Мосийчук раскритиковал Вакарчука
Мосийчук раскритиковал Вакарчука
Коллаж

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Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук жестко раскритиковал действующего нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом Мосийчук написал на своем Телеграм-канале, опубликовав видео.

Это видео 2014 года, чтобы вся страна знала, какой Святослав Вакарчук - лжец и лицемер! - написал Мосийчук.

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Также скандальный Мосийчук добавил, что “Вакарчук еще тогда говорил “какая разница”, как сейчас Зеленский! А теперь Слава против новогоднего поздравления Зеленского стишки пишет. Противно от лицемерия!”.

Напомним, Вакарчук стихом ответил Зеленскому. Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление президента.

 

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Теги: Вакарчук, Мосийчук, видео, скандал
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Комментариев (11)
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alex-zol    04.01.2020, 11:16
Оценка:  -3
alex-zol
Соресеныш-голосенышь!
Из_бана    04.01.2020, 11:11
Оценка:  +1
Из_бана
А кто это?
ПАТРИОТ    04.01.2020, 11:14
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Вакарчук? Фальшивый кандидат наук, получивший диплом, а потом и учёную степень за счёт своего мурловатого папаши, который всё это ему устроил.
Ещё картавый певец, который когда-то пел душевные песни, но потом продался Вальцману.
ПАТРИОТ    04.01.2020, 11:10
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Чтобы понять, кто такой Вакарчук, достаточно почитать "программу" его партии.
Ничего конкретного, ничего реального, своего.
Вакар - обычный проплаченный, низкосортный статист, нанятый Вальцманом, чтобы создать иллюзию многовекторности в парламентском блоке ЕС (Еврейская Солидарность).
ПАТРИОТ    04.01.2020, 11:12
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Удивляют люди, которые до сип пор верят этой вальцмановской банде. 5 лет "президентства" с отдыхом на Мальдивах, а теперь уже Сейшелах, но нищающей страной, майдаунов ничему не научили...
Л_о_л_а    04.01.2020, 11:02
Оценка:  0
Л_о_л_а
так вакарчук также против Минских соглашений, а вот от белорусских денег не отказывается. Лицемерный, немытый и картавый рагуль, Как политик - полный ноль.
stubborn+    04.01.2020, 11:02
Оценка:  +2
stubborn+
Оба хороши, оба нацики, и мрази. Только один западленский, второй типа восточный.
ПАТРИОТ    04.01.2020, 10:41
Оценка:  -4
ПАТРИОТ
То, что Вакарчук - xyйло, это давно понятно.
Вакарчук, был вынужден уйти из парламента, после того как его туда протащил ющенко, так как от него толку в политике ноль. Теперь оно полезло в политику по заказу Вальцмана, чтобы на выборах президента оттянуть голоса от Зеленского. Это вся его суть!
tamarakoren    04.01.2020, 10:47
Оценка:  -2
tamarakoren
знов невістка,бо халат висіть? ))) "дурик,ты зпчем усы сбрил? " патриотичный патриот)))
Из_бана    04.01.2020, 11:10
Оценка:  +2
Из_бана
В оригинале не халат, а плахта.
kapablankas    04.01.2020, 10:38
Оценка:  -1
kapablankas
меряется от кого больше вони
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