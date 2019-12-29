“Противно от лицемерия”: Скандальный Мосийчук раскритиковал Вакарчука
Читай также: Вакарчук заявил, что у него был “четкий” разговор с Зеленским
Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук жестко раскритиковал действующего нардепа Святослава Вакарчука.
Об этом Мосийчук написал на своем Телеграм-канале, опубликовав видео.
Это видео 2014 года, чтобы вся страна знала, какой Святослав Вакарчук - лжец и лицемер! - написал Мосийчук.
Читай также: Тимошенко, Порошенко и Вакарчук высказались по обмену
Также скандальный Мосийчук добавил, что “Вакарчук еще тогда говорил “какая разница”, как сейчас Зеленский! А теперь Слава против новогоднего поздравления Зеленского стишки пишет. Противно от лицемерия!”.
Напомним, Вакарчук стихом ответил Зеленскому. Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление президента.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Ещё картавый певец, который когда-то пел душевные песни, но потом продался Вальцману.
Ничего конкретного, ничего реального, своего.
Вакар - обычный проплаченный, низкосортный статист, нанятый Вальцманом, чтобы создать иллюзию многовекторности в парламентском блоке ЕС (Еврейская Солидарность).
Вакарчук, был вынужден уйти из парламента, после того как его туда протащил ющенко, так как от него толку в политике ноль. Теперь оно полезло в политику по заказу Вальцмана, чтобы на выборах президента оттянуть голоса от Зеленского. Это вся его суть!