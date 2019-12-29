“Противно от лицемерия”: Скандальный Мосийчук раскритиковал Вакарчука

Экс-нардеп отличился скандальным заявлением.

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Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук жестко раскритиковал действующего нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом Мосийчук написал на своем Телеграм-канале, опубликовав видео.

Это видео 2014 года, чтобы вся страна знала, какой Святослав Вакарчук - лжец и лицемер! - написал Мосийчук.

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Также скандальный Мосийчук добавил, что “Вакарчук еще тогда говорил “какая разница”, как сейчас Зеленский! А теперь Слава против новогоднего поздравления Зеленского стишки пишет. Противно от лицемерия!”.

Напомним, Вакарчук стихом ответил Зеленскому. Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление президента.

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