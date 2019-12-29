ГБР не переносило допросы Порошенко

В бюро опровергли некоторую информацию касательно деятельности ведомства.

Государственное бюро расследований опровергло информацию о распространении повесток о вызове на допрос через средства массовой информации и мессенджеры.

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Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий в видеообращении в гражданам.

Чиновник отметил, что следователи ГБР руководствуются действующим уголовно-процессуальным кодексом. Все повестки вручаются лично.

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Кроме того, Корецкий заявил, что следователи ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности пятого президента Украины Петра Порошенко. Продолжаются экспертизы. Кроме того, ни один допрос Порошенко не переносился, как ранее сообщали СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января. Допрос экс-президента перенесли на 24 января.

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