В Днепре спасатели выловили змею в жилом доме

Жительница Днепра нашла в одной из комнат своего дома пресмыкающееся. Змею вылавливали четверо спасателей.

В дом жительницы Днепра залезла змея, на помощь женщине приехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Инцидент произошел 3 января на улице Большая Диивская Новокодацкого района. В 15:30 к спасателям позвонила женщина и сообщила, что в одной из комнат дома нашла пресмыкающееся.

ГСЧС

На помощь отправили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом. К работам привлечены четыре человек личного состава.

Ранее сообщалось, что питон "выплюнул" живого 1,2-метрового варана.

Также сообщалось, что в Бразилии хозяин сумел отбить свою собаку от четырехметровой анаконды.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet