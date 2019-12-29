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В Днепре спасатели выловили змею в жилом доме

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Жительница Днепра нашла в одной из комнат своего дома пресмыкающееся. Змею вылавливали четверо спасателей.
Пресмыкающееся вылавливали четверо спасателей
Пресмыкающееся вылавливали четверо спасателей
пресс-служба ГСЧС

В дом жительницы Днепра залезла змея, на помощь женщине приехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Инцидент произошел 3 января на улице Большая Диивская Новокодацкого района. В 15:30 к спасателям позвонила женщина и сообщила, что в одной из комнат дома нашла пресмыкающееся.

 ГСЧС
 

На помощь отправили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом. К работам привлечены четыре человек личного состава.

Ранее сообщалось, что питон "выплюнул" живого 1,2-метрового варана.

Также сообщалось, что в Бразилии хозяин сумел отбить свою собаку от четырехметровой анаконды.
 

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Теги: змеи, Днепр, змея, Спасательная служба, спасатель, ГосЧС, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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