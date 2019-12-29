Спасатели предупредили об усилении лавин в Карпатах

Снежный покров в Карпатах увеличился.

Снежный покров в Украинских Карпатах увеличивается очень стремительно, именно поэтому возрастает вероятность схождения снежных лавин.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым, - сказано в сообщении спасателей.

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Спасатели просят туристов и местных жителей воздерживаться от самостоятельных походов в отдаленные районы гор. Также просят соблюдать правила безопасности в горных районах.

Напомним, в Карпатах начался сезон лавин. Спасатели предупреждают туристов и местных об опасности.

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