Четверо спасателей ловили пресмыкающееся.

В Днепре опасная змея взобралась в жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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Сообщается, что пресмыкающееся в доме заметила его хозяйка. Женщина в панике позвонила спасателям. Уже через несколько минут на помощь приехали спасатели подразделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

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К операции по отлову опасного рептилии присоединились четверо человек личного состава ГСЧС. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи. Змеи проснулись из-за аномальной погоды.

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