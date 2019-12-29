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В Днепре опасная змея взобралась в жилой дом

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Четверо спасателей ловили пресмыкающееся.
Змея заползла в дом
Змея заползла в дом
dp.dsns.gov.ua

В Днепре опасная змея взобралась в жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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Сообщается, что пресмыкающееся в доме заметила его хозяйка. Женщина в панике позвонила спасателям. Уже через несколько минут на помощь приехали спасатели подразделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. 

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К операции по отлову опасного рептилии присоединились четверо человек личного состава ГСЧС. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи. Змеи проснулись из-за аномальной погоды.

 

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Теги: змея, Днепр, спасатели
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    04.01.2020, 12:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
опасного рептилии - я бы написал опасной рептилии. Но я не настаиваю, может что-то изменилось в правилах великого и могучего, а я пропустил.
SEMPENTY    04.01.2020, 12:52
Оценка:  0
SEMPENTY
Только не взобралась, а забралась. Купите себе букварь, дебилы.
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