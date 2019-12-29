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Мама подарила нардепу Дубинскому элитные авто за 2,8 млн

Комментариев: 14
Также 2 января депутат купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1 млн 150 тысяч гривен.
Мама подарила Дубинскому три автомобиля
Мама подарила Дубинскому три автомобиля
кадр из видео

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля. Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа.

27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

Ранее глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

Нардеп Дубинский встретился с Джулиани

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Теги: декларация, нардеп, декларация о доходах, Слуга народа, электронная декларация, е-декларации госслужащих, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    04.01.2020, 12:43
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Паскуды.Пигочета,блть,на вас нет.Вместе с мамами и папами силели бы на стадионах.
Брюква_и_Клюква    04.01.2020, 12:34
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Товарищ Дубинский очень успешно поборолся с бедностью.
Из_бана    04.01.2020, 12:23
Оценка:  +7
Из_бана
Навеяло темой:

А где мне взять такую тещу,
Что бы купила Жигули.
И чтоб никто не догадался,
Что это деньги не мои.
MNI1957    04.01.2020, 12:21
Оценка:  +2
MNI1957
новые воры потихоньку раздупляются
MNI1957    04.01.2020, 12:20
Оценка:  +1
MNI1957
ПОД ДУРАЧКА КОСЯТ
Noblesse_obliger    04.01.2020, 12:14
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Зелебобикам сцут в глаза открыто,а те молча сглатывают!!!
ШтормЗайцев    04.01.2020, 12:19
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
Просто сторонники клоуна ЗЕ по жизни тупые и ограниченные люди, воспитанные мыльными сериалами .
ШтормЗайцев    04.01.2020, 12:04
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
Слуги Коломойкого активно борятся с эпохой бедности и брехни. 73% зебобики млеют от счастья. Их мечты сбываются- слуги богатеют просто ни по дням а по часам.
Путин-Xyйло    04.01.2020, 11:51
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
мб нашел в дупле?
PINKIPAU    04.01.2020, 11:47
Оценка:  +6
PINKIPAU
Да, да. Бабушкины сказки блядь. Дурит этих 73 % лошков.
Из_бана    04.01.2020, 11:38
Оценка:  +11
Из_бана
Мама случайно не родственница Бориса Абрамовича, ныне покойного?
klim09    04.01.2020, 12:20
Оценка:  -5
klim09
Дебильные комментарии. Люди (люди?) - вам не стыдно?
ШтормЗайцев    04.01.2020, 12:22
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Мне стыдно за нашего членорояльного презика, хоть я за него и не голосовал.
Из_бана    04.01.2020, 12:27
Оценка:  +6
Из_бана
2 klim09

Мне стыдно за дебилов, которые голосовали за ПР и Януковича. Стыдно за 73% олигофренов. Стыдно за Порошенко. Стыдно, что людей превратили в стадо баранов, а люди этому только рады.
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