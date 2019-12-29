Мама подарила нардепу Дубинскому элитные авто за 2,8 млн

Также 2 января депутат купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1 млн 150 тысяч гривен.

Мама подарила Дубинскому три автомобиля кадр из видео

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля. Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа.

27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

Ранее глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

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