Мама подарила нардепу Дубинскому элитные авто за 2,8 млн
Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля. Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа.
27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.
Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.
Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.
Ранее глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.
Нардеп Дубинский встретился с Джулиани
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
А где мне взять такую тещу,
Что бы купила Жигули.
И чтоб никто не догадался,
Что это деньги не мои.
Мне стыдно за дебилов, которые голосовали за ПР и Януковича. Стыдно за 73% олигофренов. Стыдно за Порошенко. Стыдно, что людей превратили в стадо баранов, а люди этому только рады.