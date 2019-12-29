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В Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД

Комментариев: 3
Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.
Военный самолет Ил-76МД
Военный самолет Ил-76МД
armyinform.com.ua

ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью. Об этом сообщает АрмияINFORM.

"Расстояние между горой и самолетом - критически малое. Маневр надо осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний", - цитирует издание начальника управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил ВСУ генерал-майора Петра Скоренького.

Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили в Крыму в еще более сложных условиях - резкий переход от уровня моря до горной местности. Но в Карпатах метеоусловия более изменчивы и нестабильны.

"Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, позволяющие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО. Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, которые выполняют задачи в интересах государства, Воздушных Сил и в дальнейшем планирует их совершенствовать новейшими системами", - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве представили новые военные разработки. Укроборонпром на выставке в столице представил шесть новейших разработок украинского ОПК. А компания Практика презентовала новый украинский бронетранспортер Атаман-3.

Названы приоритеты ВСУ в вооружении на следующий год

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Теги: Украина, самолет, Карпаты, учения, военные, ВСУ, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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SEMPENTY    04.01.2020, 12:29
Оценка:  +5
SEMPENTY
До каких пор будут использовать это антиквариат? Неужели не хватает ума создать самолет соответствующий современным требованиям?
ШтормЗайцев    04.01.2020, 12:35
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
Аналог ИЛ-76 в количестве нескольких штук уже стоит на стапелях на заводе Антонова. Это версия АН-70 с четырьмя двухконтурными ТРД без пропфенов. Короткий взлет он делать не будет, зато резко возрастет дальность полета.
Вшивая_Вышиванка    04.01.2020, 12:26
Оценка:  -4
Вшивая_Вышиванка
Кастрюлеголовые испытатели советских самолётов.
ШтормЗайцев    04.01.2020, 12:36
Оценка:  +4
ШтормЗайцев
Это очеловеченный совковый самолет, предназначенный для полетов по международным воздушным коридорам, как обычный гражданский транспортник.
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