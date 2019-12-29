Полиция назвала причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине

Причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе Угринова Подгаецкого района Тернопольской области, в результате которого пострадали 8 подростков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы.

"На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - сообщили правоохранители.

Как отметили в полиции, дело открыли по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

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