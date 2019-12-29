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Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество

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После объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче, считает митрополит.
При этом число сторонников переноса Рождества растет
При этом число сторонников переноса Рождества растет
facebook.com/pg/epifaniy

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.

Позже сообщалось, что у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря  на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря.

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Теги: церковь, Рождество, православная церковь, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    04.01.2020, 13:50
Оценка:  +2
Boxelohos
ВНИМАНИЕ, РУССКИЙ ТРОЛЛЬ! ПОЛК АНТИБЕСА АКТИВИЗИРОВАЛСЯ (СМ. НОВОСТЬ "СБУ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТОФЕРМЫ ФСБ", ГДЕ ОН С 3 ДО 6 УТРА! НАКРУТИЛ СЕБЕ БОЛЬШЕ 100 ПЛЮСОВ К КОММЕНТУ) РУССКИЕ ФАШИСТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНЫ, НЕ ВЕДИТЕСЬ
MNI1957    04.01.2020, 13:36
Оценка:  -4
MNI1957
дурик томоснутый
skygravity    04.01.2020, 13:34
Оценка:  0
skygravity
сначала рождество 25 декабря, потом обрезание введут как нужную функцию...)
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